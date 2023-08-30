Сили оборони мали успіх на двох напрямках на півдні - Генштаб

Як зазначається, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Цитата

"У напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - вказали у Генштабі у Facebook.

Доповнення

28 серпня у Міноборони підтвердили звільнення Роботиного.