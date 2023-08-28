У Міноборони підтвердили звільнення Роботиного

Цитата

"По південному регіону у нас продовжуються наступальні дії, і ви знаєте, що звільнено Роботине і далі наші війська рухаються вже південно-східніше Роботиного і південніше Малої Токмачки", - сказала Маляр.

З її слів, якщо говорити військовою мовою, то це напрямки. "Це напрямки Новоданилівка - Новопрокопівка та Мала Токмачка - Очеретувате. Це ті напрямки, по яких зараз просуваються наші Збройні сили попри шалений опір ворога", - вказала вона.

Доповнення

Бійці ССО показали, як вибивали ворога із Роботиного на Запоріжжі.