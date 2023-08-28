В Минобороны подтвердили освобождение Роботиного

Цитата

"По южному региону у нас продолжаются наступательные действия, и вы знаете, что освобождено Работино и дальше наши войска движутся уже юго-восточнее Роботино и южнее Малой Токмачки", - сказала Маляр.

По ее словам, если говорить военным языком, то это направления. "Это направления Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Очеретоватое. Это те направления, по которым сейчас продвигаются наши Вооруженные силы, несмотря на яростное сопротивление врага", - указала она.

Дополнение

Бойцы ССО показали, как выбивали врага из Роботино на Запорожье.