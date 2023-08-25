Бійці ССО показали, як вибивали ворога із Роботиного на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Групи воїнів Сил спеціальних операцій України були одними із перших, хто вибивав ворога на підступах до Роботиного на Запоріжжі. Це відбувалося у вкрай непростих умовах, повідомили у Командуванні ССо ЗС України та опублікували відео роботи своїх бійців, передає УНН.
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Зазначається, що українські військові працювати під постійною роботою російської артилерії, коли небо кишіло ворожими дронами, коли був надзвичайно близький стрілецький контакт з противником, який намагався в будь-який спосіб втримати займану ним ділянку.
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«Це відео демонструє лише невеликий фрагмент роботи наших воїнів, які мали знищити противника і вичавити його із позицій», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 22 серпня воїни 47 бригади з боєм увійшли у Роботине.
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