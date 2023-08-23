День прапора: українські військові підняли синьо-жовтий стяг над селом Роботине

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"Синьо-жовтий стяг з підписом Головнокомандувача ЗСУ замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора! І так буде всюди! Виженемо загарбників з нашої землі, відбудуємо під мирним небом та закарбуємо назавжди героїзм наших військовослужбовців", - йдеться у повідомленні 47 ОМБР.

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Відео із підняттям прапора України у Роботиному показав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нагадаємо

22 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що бійці 47 бригади ЗСУ з боєм увійшли у Роботине Запорізької області.