День прапора: українські військові підняли синьо-жовтий стяг над селом Роботине
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Воїни 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине, що на одному з найгарячіших напрямків – Мелітопольському, передає УНН.
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"Синьо-жовтий стяг з підписом Головнокомандувача ЗСУ замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора! І так буде всюди! Виженемо загарбників з нашої землі, відбудуємо під мирним небом та закарбуємо назавжди героїзм наших військовослужбовців", - йдеться у повідомленні 47 ОМБР.
Додамо
Відео із підняттям прапора України у Роботиному показав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Нагадаємо
22 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що бійці 47 бригади ЗСУ з боєм увійшли у Роботине Запорізької області.