День флага: украинские военные подняли сине-желтый флаг над селом Роботино
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Воины 47 отдельной механизированной бригады установили флаг Украины в селе Роботино, что на одном из самых горячих направлений – Мелитопольском, передает УНН.
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"Сине-желтый флаг с подписью Главнокомандующего ВСУ взвился на разрушенной российскими оккупантами школе в День Государственного флага! И так будет везде! Выгоним захватчиков с нашей земли, отстроим под мирным небом и запечатлеем навсегда героизм наших военнослужащих", - говорится в сообщении 47 ОМБР.
Добавим
Видео с поднятием флага Украины в Роботино показал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Напомним
22 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что бойцы 47 бригады ВСУ с боем вошли в Роботино Запорожской области.