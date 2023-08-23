День флага: украинские военные подняли сине-желтый флаг над селом Роботино

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"Сине-желтый флаг с подписью Главнокомандующего ВСУ взвился на разрушенной российскими оккупантами школе в День Государственного флага! И так будет везде! Выгоним захватчиков с нашей земли, отстроим под мирным небом и запечатлеем навсегда героизм наших военнослужащих", - говорится в сообщении 47 ОМБР.

Добавим

Видео с поднятием флага Украины в Роботино показал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Напомним

22 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что бойцы 47 бригады ВСУ с боем вошли в Роботино Запорожской области.