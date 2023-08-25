Бойцы ССО показали, как выбивали врага из Роботино на Запорожье

Детали

Отмечается, что украинские военные работали под постоянной российской артиллерией, когда небо кишело вражескими дронами, когда был чрезвычайно близкий стрелковый контакт с противником, который пытался любым способом удержать занимаемый им участок.

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«Это видео демонстрирует лишь небольшой фрагмент работы наших воинов, которые должны были уничтожить противника и выжать его с позиций», — говорится в сообщении.

Напомним, 22 августа воины 47 бригады с боем вошли в Роботино.

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