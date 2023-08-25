Бойцы ССО показали, как выбивали врага из Роботино на Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Группы воинов Сил специальных операций Украины были одними из первых, кто выбивал врага на подступах к Роботино в Запорожье. Это происходило в крайне непростых условиях, сообщили в командовании ССО ВС Украины и опубликовали видео работы своих бойцов, передает УНН.
Детали
Отмечается, что украинские военные работали под постоянной российской артиллерией, когда небо кишело вражескими дронами, когда был чрезвычайно близкий стрелковый контакт с противником, который пытался любым способом удержать занимаемый им участок.
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«Это видео демонстрирует лишь небольшой фрагмент работы наших воинов, которые должны были уничтожить противника и выжать его с позиций», — говорится в сообщении.
Напомним, 22 августа воины 47 бригады с боем вошли в Роботино.
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