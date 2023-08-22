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Воїни 47 бригади з боєм увійшли у Роботине - Маляр

Воїни 47 бригади з боєм увійшли у Роботине - Маляр

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Бійці 47 бригади ЗСУ з боєм увійшли у Роботине Запорізької області. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише УНН.

Цитата

“Воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі”, - написала Маляр у Telegram.

За її словами, українські бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії.

Нагадаємо

Українські війська мали успіх у напрямку Роботиного на південному фронті, повідомив у вівторок речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

 

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