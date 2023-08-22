Воины 47 бригады с боем вошли в Работино - Маляр

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“Воины 47 бригады, которая с боем вошла в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Брэдли”, - написала Маляр в Telegram.

По ее словам, украинские бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага. В ответ россияне непрерывно обстреливают Роботино из артиллерии.

Напомним

Украинские войска имели успех в направлении Роботино на южном фронте, сообщил во вторник спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.