Воины 47 бригады с боем вошли в Работино - Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Бойцы 47 бригады ВСУ с боем вошли в Работино Запорожской области. Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет УНН.
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“Воины 47 бригады, которая с боем вошла в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Брэдли”, - написала Маляр в Telegram.
По ее словам, украинские бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага. В ответ россияне непрерывно обстреливают Роботино из артиллерии.
Напомним
Украинские войска имели успех в направлении Роботино на южном фронте, сообщил во вторник спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.