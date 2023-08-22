Сили оборони мали успіх у напрямку Роботиного - речник Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Українські війська мали успіх у напрямку Роботиного на південному фронті, повідомив у вівторок речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, слова якого оприлюднили в Military Media Center, пише УНН.
Як повідомив Ковальов, Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.
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«У напрямку Роботиного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», - сказав Ковальов.
Українські військові, як зазначається, завдають ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, додав він.
Доповнення
16 серпня стало відомо, що Сили оборони звільнили Урожайне на Донеччині.