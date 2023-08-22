Силы обороны имели успех в направлении Роботино - спикер Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Украинские войска имели успех в направлении Роботино на южном фронте, сообщил во вторник спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, слова которого обнародовали в Military Media Center, пишет УНН.
Как сообщил Ковалев, Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении.
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«В направлении Роботино имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах», - сказал Ковалев.
Украинские военные, как отмечается, наносят поражение артиллерией по целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы, добавил он.
Дополнение
16 августа стало известно, что Силы обороны освободили Урожайное в Донецкой области.