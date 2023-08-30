Силы обороны имели успех на двух направлениях на юге - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Силы обороны Украины имели успех на направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Вербовое на юге, сообщили в среду в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Как отмечается, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
Цитата
"В направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", - указали в Генштабе в Facebook.
Дополнение
28 августа в Минобороны подтвердили освобождение Роботино.