Силы обороны имели успех на двух направлениях на юге - Генштаб

Как отмечается, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

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"В направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", - указали в Генштабе в Facebook.

Дополнение

28 августа в Минобороны подтвердили освобождение Роботино.