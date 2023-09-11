Псевдовибори у Мелітополі: "виборчі дільниці" були порожніми, жителям без паспорта рф погрожують депортацією

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Федоров нагадав, що результати російських псевдовиборів українська сторона обговорювала "ще три тижні тому", коли вони ще не розпочалися.

"Чому? Бо ми розуміємо, що жодних виборів в тимчасовій окупації не відбувалося, а відбувалася лише зйомка пропагандистського кіно, яке вони тепер продаватимуть для свого стада на території рф. На жаль, страждали від цього здебільшого наші цивільні жителі, ті, хто залишився", - сказав міський голова.

За його словами, російські військові ходили по будинках та змушували місцевих жителів голосувати, слідкуючи "де, як і за кого ставити "галочку". Крім цього, розповів міський голова, ворог у неділю, 10 вересня, намагався "загнати" у так звані "виборчі дільниці" комунальників, лікарів та вчителів.

"Таким чином вони намагалися зробити масовку, але і це не вдалося. Вчора абсолютно всі виборчі дільниці були порожні. Навіть якщо подивитися на пропагандистські пабліки, то їхні смітники з бюлетенями стоять повністю порожніми. Тож ніхто не прийшов голосувати", - резюмував він.

Федоров попередив, що після фейкових виборів тиск на місцеве населення посилиться.

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"Ми розуміємо, що після цього фейку, який ворог назвав "вибори", терор на тимчасово окупованих територіях посилиться. Тому, що під час прохожу по будинках всіх, у кого немає рашистських паспортів, пообіцяли після виборів депортувати, або викликати до комендатури, або наші жителі чули відкриті погрози", - заявив міський голова.

Нагадаємо

Міський голова Мелітополя Іван Федоров 10 вересня повідомив, що псевдовибори у Мелітопольському районі завершилися гучною бавовною.