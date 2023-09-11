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Псевдовибори у Мелітополі: "виборчі дільниці" були порожніми, жителям без паспорта рф погрожують депортацією

Псевдовибори у Мелітополі: "виборчі дільниці" були порожніми, жителям без паспорта рф погрожують депортацією

Київ • УНН

 • 536522 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у неділю пройшли російські псевдовибори, місцеві жителі не прийшли на "виборчі дільниці". Цивільним, у яких на момент так званого "голосування" не було паспорта рф, погрожували депортацією або викликом до комендатури, розповів в ефірі національного телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров, пише УНН

Деталі

Федоров нагадав, що результати російських псевдовиборів українська сторона обговорювала "ще три тижні тому", коли вони ще не розпочалися.

"Чому? Бо ми розуміємо, що жодних виборів в тимчасовій окупації не відбувалося, а відбувалася лише зйомка пропагандистського кіно, яке вони тепер продаватимуть для свого стада на території рф. На жаль, страждали від цього здебільшого наші цивільні жителі, ті, хто залишився", - сказав міський голова.

За його словами, російські військові ходили по будинках та змушували місцевих жителів голосувати, слідкуючи "де, як і за кого ставити "галочку". Крім цього, розповів міський голова, ворог у неділю, 10 вересня, намагався "загнати" у так звані "виборчі дільниці" комунальників, лікарів та вчителів.

"Таким чином вони намагалися зробити масовку, але і це не вдалося. Вчора абсолютно всі виборчі дільниці були порожні. Навіть якщо подивитися на пропагандистські пабліки, то їхні смітники з бюлетенями стоять повністю порожніми. Тож ніхто не прийшов голосувати", - резюмував він.

Федоров попередив, що після фейкових виборів тиск на місцеве населення посилиться.

Цитата

"Ми розуміємо, що після цього фейку, який ворог назвав "вибори", терор на тимчасово окупованих територіях посилиться. Тому, що під час прохожу по будинках всіх, у кого немає рашистських паспортів, пообіцяли після виборів депортувати, або викликати до комендатури, або наші жителі чули відкриті погрози", - заявив міський голова.

Нагадаємо

Міський голова Мелітополя Іван Федоров 10 вересня повідомив, що псевдовибори у Мелітопольському районі завершилися гучною бавовною.

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