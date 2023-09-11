Псевдовыборы в Мелитополе: "избирательные участки" были пустыми, жителям без паспорта рф угрожают депортацией

ukru
15:57 • 10679 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 44104 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 75338 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 59043 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 64272 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 106002 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 128487 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 161187 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 192718 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137059 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

13 марта, 07:22 • 27357 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 115928 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 101003 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 77100 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 57134 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 161187 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 192718 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 136071 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 142853 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 179651 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 10612 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 57134 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 115928 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 153499 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 160514 просмотра
Актуальное
Псевдовыборы в Мелитополе: "избирательные участки" были пустыми, жителям без паспорта рф угрожают депортацией

Псевдовыборы в Мелитополе: "избирательные участки" были пустыми, жителям без паспорта рф угрожают депортацией

Киев • УНН

 • 536521 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в воскресенье прошли российские псевдовыборы, местные жители не пришли на "избирательные участки". Гражданским, у которых на момент так называемого "голосования" не было паспорта рф, угрожали депортацией или вызовом в комендатуру, рассказал в эфире национального телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН

Детали

Федоров напомнил, что результаты российских псевдовыборов украинская сторона обсуждала "еще три недели назад", когда они еще не начались.

"Почему?" Потому что мы понимаем, что никаких выборов во временной оккупации не происходило, а происходила лишь съемка пропагандистского кино, которое они теперь будут продавать для своего стада на территории рф. К сожалению, страдали от этого в основном наши гражданские жители, те, кто остался", - сказал мэр.

По его словам, российские военные ходили по домам и заставляли местных жителей голосовать, следя "где, как и за кого ставить "галочку". Кроме этого, рассказал мэр, враг в воскресенье, 10 сентября, пытался "загнать" в так называемые "избирательные участки" коммунальщиков, врачей и учителей.

"Таким образом они пытались сделать массовку, но и это не удалось. Вчера абсолютно все избирательные участки были пустыми. Даже если посмотреть на пропагандистские паблики, то их урны с бюллетенями стоят полностью пустыми. Поэтому никто не пришел голосовать", - резюмировал он.

Федоров предупредил, что после фейковых выборов давление на местное население усилится.

Цитата

"Мы понимаем, что после этого фейка, который враг назвал "выборы", террор на временно оккупированных территориях усилится. Потому, что во время прохожу по домам всех, у кого нет рашистских паспортов, пообещали после выборов депортировать, или вызвать в комендатуру, или наши жители слышали открытые угрозы", - заявил мэр.

Напомним

Мэр Мелитополя Иван Федоров 10 сентября сообщил, что псевдовыборы в Мелитопольском районе завершились громким хлопком.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна

Обратиться по вопросам размещения рекламы