Псевдовыборы в Мелитополе: "избирательные участки" были пустыми, жителям без паспорта рф угрожают депортацией

Детали

Федоров напомнил, что результаты российских псевдовыборов украинская сторона обсуждала "еще три недели назад", когда они еще не начались.

"Почему?" Потому что мы понимаем, что никаких выборов во временной оккупации не происходило, а происходила лишь съемка пропагандистского кино, которое они теперь будут продавать для своего стада на территории рф. К сожалению, страдали от этого в основном наши гражданские жители, те, кто остался", - сказал мэр.

По его словам, российские военные ходили по домам и заставляли местных жителей голосовать, следя "где, как и за кого ставить "галочку". Кроме этого, рассказал мэр, враг в воскресенье, 10 сентября, пытался "загнать" в так называемые "избирательные участки" коммунальщиков, врачей и учителей.

"Таким образом они пытались сделать массовку, но и это не удалось. Вчера абсолютно все избирательные участки были пустыми. Даже если посмотреть на пропагандистские паблики, то их урны с бюллетенями стоят полностью пустыми. Поэтому никто не пришел голосовать", - резюмировал он.

Федоров предупредил, что после фейковых выборов давление на местное население усилится.

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"Мы понимаем, что после этого фейка, который враг назвал "выборы", террор на временно оккупированных территориях усилится. Потому, что во время прохожу по домам всех, у кого нет рашистских паспортов, пообещали после выборов депортировать, или вызвать в комендатуру, или наши жители слышали открытые угрозы", - заявил мэр.

Напомним

Мэр Мелитополя Иван Федоров 10 сентября сообщил, что псевдовыборы в Мелитопольском районе завершились громким хлопком.