Псевдовибори на Мелітопольщині завершуються гучною бавовною - мер

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"Окупанти Мелітопольщини завершують псевдовибори гучною бавовною. Мешканці Мелітополя і навколишніх населених пунктів на півночі та сході міста повідомляють про потужний вибух. Деякі відчули вібрацію. Уточнюємо деталі", - повідомив мер.

Деталі

"Циркова вистава під назвою "псевдовибори" на ТОТ завершилась",- зазначає Федоров.

За його словами, тиждень окупанти тероризували людей на поки що захоплених територіях подомовим "голосуванням". Під дулом автомата вручали "бюлетні" з рекомендаціями про "вибір партії єдіная росія".

Сьогодні для галочки відкрили дільниці, зауважив він.

"Та от біда - голосувати ніхто не йшов. Зазивали, як могли, та фотографували тих нещасних виборців, що вдалося заманити голосувати. Результат вже "намалювали". Через годину після закриття дільниць всьому світу на сміх "підрахували" майже 60 % бюлетнів. Звісно, майже всі "проголосували" за єдіноросів", - написав Федоров у Telegram.

"Бачимо черговий театр абсурду від ворога на ТОТ. Маємо звільнити наших людей, які опинилися у заручниках людоїдів з болот", - додав він.

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