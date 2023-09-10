Псевдовыборы на Мелитопольщине завершаются громким хлопком - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Сегодня последний день так называемых "выборов", которые проводят оккупанты на временно захваченных территориях. На Мелитопольщине они завершились мощными взрывами, сообщил городской голова Иван Федоров, передает УНН.
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"Оккупанты Мелитопольщины завершают псевдовыборы громким хлопком. Жители Мелитополя и окрестных населенных пунктов на севере и востоке города сообщают о мощном взрыве. Некоторые почувствовали вибрацию. Уточняем детали", - сообщил мэр.
Детали
"Цирковое представление под названием "псевдовыборы" на ВОТ завершилось",- отмечает Федоров.
По его словам, неделю оккупанты терроризировали людей на пока что захваченных территориях подомовым "голосованием". Под дулом автомата вручали "бюллетени" с рекомендациями о "выборе партии единая россия".
Сегодня для галочки открыли участки, заметил он.
"Да вот беда - голосовать никто не шел. Зазывали, как могли, и фотографировали тех несчастных избирателей, которых удалось заманить голосовать. Результат уже "нарисовали". Через час после закрытия участков всему миру на смех "подсчитали" почти 60% бюллетеней. Естественно, почти все "проголосовали" за единороссов", - написал Федоров в Telegram.
"Видим очередной театр абсурда от врага на ВОТ. Должны освободить наших людей, которые оказались в заложниках людоедов из болот", - добавил он.
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