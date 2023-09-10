Псевдовыборы на Мелитопольщине завершаются громким хлопком - мэр

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"Оккупанты Мелитопольщины завершают псевдовыборы громким хлопком. Жители Мелитополя и окрестных населенных пунктов на севере и востоке города сообщают о мощном взрыве. Некоторые почувствовали вибрацию. Уточняем детали", - сообщил мэр.

Детали

"Цирковое представление под названием "псевдовыборы" на ВОТ завершилось",- отмечает Федоров.

По его словам, неделю оккупанты терроризировали людей на пока что захваченных территориях подомовым "голосованием". Под дулом автомата вручали "бюллетени" с рекомендациями о "выборе партии единая россия".

Сегодня для галочки открыли участки, заметил он.

"Да вот беда - голосовать никто не шел. Зазывали, как могли, и фотографировали тех несчастных избирателей, которых удалось заманить голосовать. Результат уже "нарисовали". Через час после закрытия участков всему миру на смех "подсчитали" почти 60% бюллетеней. Естественно, почти все "проголосовали" за единороссов", - написал Федоров в Telegram.

"Видим очередной театр абсурда от врага на ВОТ. Должны освободить наших людей, которые оказались в заложниках людоедов из болот", - добавил он.

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