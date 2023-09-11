У Мелітополі спостерігають чергове пересування військової техніки ворога з Маріуполя - Федоров

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За словами міського голови, на сьогодні ворог масово намагається накопичити свої війська на території тимчасово окупованої Запорізької області. Зокрема, поінформував Федоров, поблизу Бердянська окупанти облаштували між двома селищами один з найбільших полігонів, де наразі тренується батальйон "Керч", який згодом поїде на Запорізьку лінію фронту.

Крім цього, місцеві жителі повідомляють про пересування військової техніки до Мелітополя.

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"Наші жителі бачать чергове пересування військової техніки як з Маріуполя, потім до Бердянська, а потім до Мелітополя, так і з тимчасово окупованого Криму. Тож сьогодні ми точно не можемо сказати, що ворог збирається бігти, навпаки - він привозить нове гарматне м'ясо. Також ми бачимо тенденцію, що в так званих фронтових містах Токмак, Молочанськ ворог також накопичує додаткові сили та ресурси і намагається оборонятися", - зазначив Федоров.

Нагадаємо

4 вересня у районі Веселого під Мелітополем у Запорізькій області пролунали потужні вибухи.