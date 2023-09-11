В Мелитополе наблюдают очередное передвижение военной техники врага из Мариуполя - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Враг передвигает в Мелитополь Запорожской области свою военную технику из временно оккупированного Мариуполя, АР Крым. Также российские оккупанты накапливают дополнительные ресурсы и силы на Запорожском направлении, сообщил в эфире национального телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По словам мэра, на сегодня враг массово пытается накопить свои войска на территории временно оккупированной Запорожской области. В частности, сообщил Федоров, вблизи Бердянска оккупанты обустроили между двумя поселками один из крупнейших полигонов, где сейчас тренируется батальон "Керчь", который впоследствии поедет на Запорожскую линию фронта.
Кроме этого, местные жители сообщают о передвижении военной техники к Мелитополю.
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"Наши жители видят очередное передвижение военной техники как из Мариуполя, затем в Бердянск, а затем в Мелитополь, так и из временно оккупированного Крыма. Поэтому сегодня мы точно не можем сказать, что враг собирается бежать, наоборот - он привозит новое пушечное мясо. Также мы видим тенденцию, что в так называемых фронтовых городах Токмак, Молочанск враг также накапливает дополнительные силы и ресурсы и пытается обороняться", - отметил Федоров.
Напомним
4 сентября в районе Веселого под Мелитополем в Запорожской области прогремели мощные взрывы.