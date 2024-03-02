В окрестностях Нетешина установят блок-посты: въезд и выезд из города ограничивают
Киев • УНН
Город-спутник Хмельницкой атомной электростанции Нетешин частично ограничит въезд и выезд из города через контрольно-пропускные пункты, но разрешит въезд по утвержденным маршрутам в связи с введением военного положения в Украине.
В городе-спутнике Хмельницкой атомной электростанции - Нетешине частично ограничат въезд и выезд из города. Об этом сообщает Нетешинская городская военная администрация, передает УНН.
Детали
Поэтому, по информации Нетешинской МВА, в город разрешено въезжать:
- Блок-пост в районе ресторана "Хуторок" (съезд на ул. Старонетишинская).
- Блок-пост возле стелы "Нетешин" (съезд на ул. Энергетиков).
- Блок-пост со стороны села Комаровка.
- Блок-пост со стороны въезда от села Белотин.
Как отметили в Нетешинской городской военной администрации, въезд в город по другим направлениям будет ограничен.
Напомним
До конца военного положения в Украине на Сумщине вводят дополнительные ограничения особого режима.
В частности в 5-километровой зоне от государственной границы Украины вне населенных пунктов, планируют запретить въезд и пребывание лиц, которые не связаны со строительством оборонительных рубежей и разного рода коммунальных работ.
В окрестностях Нетешина установят блок-посты: въезд и выезд из города ограничивают
Город-спутник Хмельницкой атомной электростанции Нетешин частично ограничит въезд и выезд из города через контрольно-пропускные пункты, но разрешит въезд по утвержденным маршрутам в связи с введением военного положения в Украине.
Ночная атака на Одессу: из-под завалов дома достали пятое тело погибшего
Спасатели извлекли тело пятой жертвы, среди которых один ребенок, из-под завалов дома, пострадавшего от атаки российского беспилотника в Одессе, в результате чего количество погибших возросло до пяти, а восемь человек получили ранения.
За сутки на Таврическом направлении отбили более полусотни атак россиян - Тарнавский
На Таврическом направлении украинские защитники отбили 53 российские атаки, уничтожив 336 российских военнослужащих и 38 единиц военной техники.
Спикер парламента Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО
Спикер венгерского парламента подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО и направил ее в офис президента для публикации после того, как законодатели одобрили ее, положив конец многомесячной задержке с завершением процесса присоединения Швеции к альянсу ради безопасности на фоне российского вторжения в Украину.
Командующий ВС ВСУ показал видео сбитого российского Су-34
Командующий Военно-воздушных сил Украины показал видео сбитого российского истребителя Су-34, который был сбит 1 марта 2024 года.
"Не можем допустить спора. Это опасно для Украины": в партии Шольца обеспокоены несогласием между ним и Макроном
Напряженные отношения между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за их разных подходов к поддержке Украины беспокоят немецких социал-демократов.
В екатеринбурге в рф произошел взрыв у электроподстанции, питающей три оборонных предприятия - росСМИ
В екатеринбурге в рф произошел взрыв у электроподстанции, которая снабжала электроэнергией три оборонных предприятия, хотя официальные лица утверждали, что это произошло из-за неисправности оборудования.
Ракета рф упала в краснодарском крае, не долетев до Украины - мониторинг
Российская противокорабельная ракета упала в краснодарском крае, не долетев до Украины.
рф пытается выбить Силы обороны из Новомихайловки, во время штурма враг был уничтожен - Генштаб
Украинские защитники отбили российскую атаку на Новомихайловку, уничтожив пехоту противника и сжегши его бронетехнику.
Граждане Израиля устроили стрельбу в Умани, одному запретили въезд в Украину - полиция
Четверо граждан Израиля устроили стрельбу на улице в Умани, их обязали вернуться в страну происхождения до 4 марта, а одному из них запретили въезд в Украину до 2027 года.