В окрестностях Нетешина установят блок-посты: въезд и выезд из города ограничивают

В городе-спутнике Хмельницкой атомной электростанции - Нетешине частично ограничат въезд и выезд из города. Об этом сообщает Нетешинская городская военная администрация, передает УНН.

Детали

Поэтому, по информации Нетешинской МВА, в город разрешено въезжать:

Блок-пост в районе ресторана "Хуторок" (съезд на ул. Старонетишинская).

Блок-пост возле стелы "Нетешин" (съезд на ул. Энергетиков).

Блок-пост со стороны села Комаровка.

Блок-пост со стороны въезда от села Белотин.

Как отметили в Нетешинской городской военной администрации, въезд в город по другим направлениям будет ограничен.

Напомним

До конца военного положения в Украине на Сумщине вводят дополнительные ограничения особого режима.

В частности в 5-километровой зоне от государственной границы Украины вне населенных пунктов, планируют запретить въезд и пребывание лиц, которые не связаны со строительством оборонительных рубежей и разного рода коммунальных работ.