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В окрестностях Нетешина установят блок-посты: въезд и выезд из города ограничивают

В окрестностях Нетешина установят блок-посты: въезд и выезд из города ограничивают

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 13:40  •  5448 просмотра

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Город-спутник Хмельницкой атомной электростанции Нетешин частично ограничит въезд и выезд из города через контрольно-пропускные пункты, но разрешит въезд по утвержденным маршрутам в связи с введением военного положения в Украине.

В городе-спутнике Хмельницкой атомной электростанции - Нетешине частично ограничат въезд и выезд из города. Об этом сообщает Нетешинская городская военная администрация, передает УНН.

Детали 

Поэтому, по информации Нетешинской МВА, в город разрешено въезжать:

  • Блок-пост в районе ресторана "Хуторок" (съезд на ул. Старонетишинская).
  • Блок-пост возле стелы "Нетешин" (съезд на ул. Энергетиков).
  • Блок-пост со стороны села Комаровка.
  • Блок-пост со стороны въезда от села Белотин.

Как отметили в Нетешинской городской военной администрации, въезд в город по другим направлениям будет ограничен.

Напомним

До конца военного положения в Украине на Сумщине вводят дополнительные ограничения особого режима.

В частности в 5-километровой зоне от государственной границы Украины вне населенных пунктов, планируют запретить въезд и пребывание лиц, которые не связаны со строительством оборонительных рубежей и разного рода коммунальных работ.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий
sumyСумы
На околицях Нетішина встановлять блок-пости: в'їзд та виїзд з міста обмежують
Checkpoints will be set up on the outskirts of Netishyn: entry and exit from the city will be restricted
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В окрестностях Нетешина установят блок-посты: въезд и выезд из города ограничивают

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