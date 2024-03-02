На околицях Нетішина встановлять блок-пости: в'їзд та виїзд з міста обмежують
Київ • УНН
Місто-супутник Хмельницької атомної електростанції Нетішин частково обмежить в'їзд і виїзд з міста через контрольно-пропускні пункти, але дозволить в'їзд по затверджених маршрутах у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.
У місті-супутнику Хмельницької атомної електростанції — Нетішині частково обмежать в'їзд та виїзд з міста. Про це повідомляє Нетішинська міська військова адміністрація, передає УНН.
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Відтак, за інформацією Нетішинської МВА, в місто дозволено в'їжджати:
- Блок-пост в районі ресторану "Хуторок" (з’їзд на вул. Старонетішинська).
- Блок-пост біля стели "Нетішин" (з’їзд на вул. Енергетиків).
- Блок-пост зі сторони села Комарівка.
- Блок-пост зі сторони в'їзду від села Білотин.
Як зазначили в Нетішинській міській військовій адміністрації, в'їзд у місто іншими напрямками буде обмежений.
Нагадаємо
До кінця воєнного стану в Україні на Сумщині запроваджують додаткові обмеження особливого режиму.
Зокрема у 5-кілометровій зоні від державного кордону України поза межами населених пунктів, планують заборонити в'їзд та перебування осіб, які не пов'язані з будівництвом оборонних рубежів і різного роду комунальних робіт.