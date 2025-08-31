В оккупированном Мариуполе значительно сократилось количество школьников по сравнению с 2021 годом

$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 10805 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 28662 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 58627 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 73889 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 92858 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 246886 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 105450 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 83673 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 97830 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 311146 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Теги
Авторы
В 2014 году Парубий попал в список на ликвидацию за свою деятельность секретаря СНБО - нардеп Величкович
30 августа, 12:58 • 6940 просмотра
Убийство Парубия во Львове: полиция вышла на след стрелка - источники
30 августа, 13:31 • 14568 просмотра
В киевском метро 22-летний мужчина напал на правоохранителей
30 августа, 14:08 • 5012 просмотра
Убийство экс-главы ВР Парубия: полиция расследует утечку видео с места преступления в Telegram
30 августа, 15:06 • 5768 просмотра
Убийство нардепа Парубия: стреляли из огнестрельного короткоствольного оружия
30 августа, 15:19 • 5524 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph
30 августа, 10:03 • 86286 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации
29 августа, 12:47 • 214632 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины
29 августа, 12:35 • 218695 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
29 августа, 12:28 • 311145 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 261074 просмотра
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владимир Гройсман
Нарендра Моди
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожье
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
29 августа, 13:11 • 103057 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52 • 235648 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36 • 259200 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
27 августа, 09:48 • 256466 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
27 августа, 09:12 • 236840 просмотра
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

В оккупированном Мариуполе значительно сократилось количество школьников по сравнению с 2021 годом

Киев • УНН

 • 82 просмотра

В Мариуполе в этом учебном году планируют обучать 17 тысяч учеников, среди которых 1300 первоклассников. Это значительно меньше, чем 40 тысяч детей в 2021 году, что свидетельствует о выезде большинства населения.

В оккупированном Мариуполе значительно сократилось количество школьников по сравнению с 2021 годом

Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области в этом учебном году планируют обучать около 17 тысяч учеников, среди которых 1300 первоклассников. Об этом пишет УНН со ссылкой на российского "главу города" антона кольцова.

Детали

В 2021 году украинские школы Мариуполя посещали почти 40 тысяч детей, из которых более 3600 пошли в первый класс. Как отмечают в горсовете, представленные оккупантами цифры свидетельствуют о том, что большинство мариупольцев покинули город и не вернулись после захвата. Демографическая ситуация в городе под российским управлением остается критической.

По предварительным данным, во время блокады Мариуполя повреждено 90% школ — 54 учебных заведения. 19 из них имеют критические повреждения, а 9 зданий разрушены полностью. Многие школы использовались как укрытия для мариупольских семей во время обстрелов.

Напомним

Как отмечали в Центре Национального Сопротивления, в аннексированном Крыму резко сократилось количество детей, идущих в первые классы. В Севастополе по состоянию на 25 августа в школы записали только 4211 учеников.

Школьников на ВОТ будут наказывать за украинский язык - ЦНС26.08.25, 04:35 • 49536 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Государственная граница Украины
Донецкая область
Крым
Севастополь
Мариуполь