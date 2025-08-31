В оккупированном Мариуполе значительно сократилось количество школьников по сравнению с 2021 годом
Киев • УНН
В Мариуполе в этом учебном году планируют обучать 17 тысяч учеников, среди которых 1300 первоклассников. Это значительно меньше, чем 40 тысяч детей в 2021 году, что свидетельствует о выезде большинства населения.
Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области в этом учебном году планируют обучать около 17 тысяч учеников, среди которых 1300 первоклассников. Об этом пишет УНН со ссылкой на российского "главу города" антона кольцова.
Детали
В 2021 году украинские школы Мариуполя посещали почти 40 тысяч детей, из которых более 3600 пошли в первый класс. Как отмечают в горсовете, представленные оккупантами цифры свидетельствуют о том, что большинство мариупольцев покинули город и не вернулись после захвата. Демографическая ситуация в городе под российским управлением остается критической.
По предварительным данным, во время блокады Мариуполя повреждено 90% школ — 54 учебных заведения. 19 из них имеют критические повреждения, а 9 зданий разрушены полностью. Многие школы использовались как укрытия для мариупольских семей во время обстрелов.
Напомним
Как отмечали в Центре Национального Сопротивления, в аннексированном Крыму резко сократилось количество детей, идущих в первые классы. В Севастополе по состоянию на 25 августа в школы записали только 4211 учеников.
Школьников на ВОТ будут наказывать за украинский язык - ЦНС26.08.25, 04:35 • 49536 просмотров