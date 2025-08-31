В окупованому Маріуполі значно скоротилася кількість школярів порівняно з 2021 роком
Київ • УНН
У Маріуполі цього навчального року планують навчати 17 тисяч учнів, серед яких 1300 першокласників. Це значно менше, ніж 40 тисяч дітей у 2021 році, що свідчить про виїзд більшості населення.
У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області цього навчального року планують навчати близько 17 тисяч учнів, серед яких 1300 першокласників. Про це пише УНН із посиланням російського "главу міста" антона кольцова.
Деталі
У 2021 році українські школи Маріуполя відвідували майже 40 тисяч дітей, з яких понад 3600 пішли до першого класу. Як зазначають у міськраді, подані окупантами цифри свідчать про те, що більшість маріупольців покинули місто і не повернулися після захоплення. Демографічна ситуація у місті під російським керуванням залишається критичною.
За попередніми даними, під час блокади Маріуполя пошкоджено 90% шкіл — 54 навчальні заклади. 19 із них мають критичні ушкодження, а 9 будівель зруйновано повністю. Багато шкіл використовувалися як укриття для маріупольських сімей під час обстрілів.
Нагадаємо
Як зазначали в Центрі Національного Спротиву, в анексованому Криму різко скоротилася кількість дітей, які йдуть до перших класів. У Севастополі станом на 25 серпня до шкіл записали лише 4211 учнів.
