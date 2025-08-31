$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 10731 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 28456 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 58468 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 73736 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 92712 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 246835 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 105407 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 83664 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 97819 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 311077 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
В окупованому Маріуполі значно скоротилася кількість школярів порівняно з 2021 роком

Київ • УНН

 • 4 перегляди

У Маріуполі цього навчального року планують навчати 17 тисяч учнів, серед яких 1300 першокласників. Це значно менше, ніж 40 тисяч дітей у 2021 році, що свідчить про виїзд більшості населення.

В окупованому Маріуполі значно скоротилася кількість школярів порівняно з 2021 роком

У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області цього навчального року планують навчати близько 17 тисяч учнів, серед яких 1300 першокласників. Про це пише УНН із посиланням російського "главу міста" антона кольцова.

Деталі

У 2021 році українські школи Маріуполя відвідували майже 40 тисяч дітей, з яких понад 3600 пішли до першого класу. Як зазначають у міськраді, подані окупантами цифри свідчать про те, що більшість маріупольців покинули місто і не повернулися після захоплення. Демографічна ситуація у місті під російським керуванням залишається критичною.

За попередніми даними, під час блокади Маріуполя пошкоджено 90% шкіл — 54 навчальні заклади. 19 із них мають критичні ушкодження, а 9 будівель зруйновано повністю. Багато шкіл використовувалися як укриття для маріупольських сімей під час обстрілів.

Нагадаємо

Як зазначали в Центрі Національного Спротиву, в анексованому Криму різко скоротилася кількість дітей, які йдуть до перших класів. У Севастополі станом на 25 серпня до шкіл записали лише 4211 учнів.

Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС26.08.25, 04:35 • 49536 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Фейкові новини
Державний кордон України
Донецька область
Крим
Севастополь
Маріуполь