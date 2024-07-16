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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Крыму масштабные отключения света. В Севастополе введут графики

В оккупированном Крыму масштабные отключения света. В Севастополе введут графики

Киев  •  УНН

16 июля 2024, 16:54  •  5622 просмотра

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В Крыму и Севастополе из-за перегрузки сетей произошли отключения электроэнергии, которые коснулись многих населенных пунктов, включая Ялту, Алушту, Судак, Феодосию и Керчь, что привело к введению временных ограничений на потребление электроэнергии в Севастополе.

В Крыму и Севастополе произошли отключения от электричества из-за перегрузки сетей. Об этом сообщили в российских энергоснабжающих компаниях, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Детали

По данным СМИ, под отключение попали Ялта, Алушта, Судак, Феодосия, Керчь и другие населенные пункты.

Подконтрольный рф глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о введении в городе временных графиков ограничения потребления. 

В оккупированном Крыму снова вспыхнул пожар. На этот раз в Севастополе16 июля 2024, 15:40 • 7879 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
feodosiyaФеодосия
kerchКерчь
yaltaЯлта
krymКрым
sevastopolСевастополь
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