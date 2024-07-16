В оккупированном Крыму масштабные отключения света. В Севастополе введут графики

В Крыму и Севастополе произошли отключения от электричества из-за перегрузки сетей. Об этом сообщили в российских энергоснабжающих компаниях, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Детали

По данным СМИ, под отключение попали Ялта, Алушта, Судак, Феодосия, Керчь и другие населенные пункты.

Подконтрольный рф глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о введении в городе временных графиков ограничения потребления.

В оккупированном Крыму снова вспыхнул пожар. На этот раз в Севастополе