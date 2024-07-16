В оккупированном Крыму масштабные отключения света. В Севастополе введут графики
Киев • УНН
В Крыму и Севастополе из-за перегрузки сетей произошли отключения электроэнергии, которые коснулись многих населенных пунктов, включая Ялту, Алушту, Судак, Феодосию и Керчь, что привело к введению временных ограничений на потребление электроэнергии в Севастополе.
В Крыму и Севастополе произошли отключения от электричества из-за перегрузки сетей. Об этом сообщили в российских энергоснабжающих компаниях, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Детали
По данным СМИ, под отключение попали Ялта, Алушта, Судак, Феодосия, Керчь и другие населенные пункты.
Подконтрольный рф глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о введении в городе временных графиков ограничения потребления.
В оккупированном Крыму снова вспыхнул пожар. На этот раз в Севастополе16 июля 2024, 15:40 • 7879 просмотров