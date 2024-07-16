В оккупированном Севастополе снова сообщают о пожаре. Известно, что площадь пожара составляет 3,7 га, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Как сообщил российский глава города михаил развожаев, в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами вспыхнула трава. По его данным, площадь пожара составляет 3,7 га.

Накануне развожаев сообщал о пожаре на площади 3 га в районе села Вишневое.

С 5 июля в Севастополе введен особый противопожарный режим, в связи с чем запрещено сжигание мусора и разведение костров, выжигание травы, проведение сельскохозяйственных полей и другие действия, повышающие риск возникновения пожаров.

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