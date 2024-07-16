Еще один пожар травы на площади 3,7 га произошел в оккупированном Севастополе между Любимовкой и Мекензиевыми горами.
В оккупированном Севастополе снова сообщают о пожаре. Известно, что площадь пожара составляет 3,7 га, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Как сообщил российский глава города михаил развожаев, в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами вспыхнула трава. По его данным, площадь пожара составляет 3,7 га.
Накануне развожаев сообщал о пожаре на площади 3 га в районе села Вишневое.
С 5 июля в Севастополе введен особый противопожарный режим, в связи с чем запрещено сжигание мусора и разведение костров, выжигание травы, проведение сельскохозяйственных полей и другие действия, повышающие риск возникновения пожаров.
Крым в огне: в курортном Коктебеле вспыхнул масштабный пожар15 июля 2024, 16:35 • 15426 просмотров