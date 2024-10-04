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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированной Балаклаве близкие к путину миллиардеры получили 10 участков земли - СМИ

В оккупированной Балаклаве близкие к путину миллиардеры получили 10 участков земли - СМИ

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 18:46  •  1372 просмотра

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Миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги завладели 10 участками земли в Крыму, которые ранее принадлежали украинским бизнесменам. Земля нужна для строительства яхтенной марины в Балаклавской бухте по поручению путина.

Приближенные к российскому диктатору владимиру путину миллиардеры Аркадий Ротенберг и его брат Борис в 2023 году завладели в оккупированном Крыму не менее 10 участками земли, которые ранее принадлежали украинским бизнесменам, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода" и "Верстка".

Миллиардерам из ближайшего окружения владимира путина это недвижимое имущество понадобилось, чтобы по его поручению построить в Балаклавской бухте масштабную марину для яхт.

Как выяснило издание, имущество попало на государственные аукционы, которые выигрывали структуры Ротенбергов. Проведение торгов стало возможным благодаря тому, что подконтрольный россии парламент Севастополя, к которому территориально относится Балаклава, разрешил изымать имущество лиц, связанных с так называемыми недружественными государствами, в число которых входит Украина. Кроме этого, к владельцам участков были иски, под давлением которых они вынуждены были продавать имущество.

А против самых "неуступчивых" владельцев, выяснили журналисты, военная прокуратура и ФСБ возбуждали уголовные дела, отмечает "Настоящее время".

Среди участков, которыми завладели Ротенберги, - недвижимое имущество украинского политика и предпринимателя Андрея Сенченко. Летом 2023 года эти россияне за 105 миллионов рублей также выкупили на аукционе недостроенный отель, который изъяли у украинского бизнесмена Алексея Пляса.

Кроме изъятых у украинских бизнесменов участков, Ротенберги скупают также участки, которые были в свободной продаже. Покупки оформляются на компании "Порт Ламос" и "Дели Христо", подконтрольные Ротенбергам, пишет "Верстка". Ротенберги и связанные с ними структуры расследование не комментировали.

Как отмечает проект Радио Свобода Крым.Реалии, строительство яхтенной марины в Балаклавской бухте начали в 2018 году по поручению владимира путина. В том же году компания Ротенбергов "Стройгазмонтаж" выиграла тендер на проектирование марины, строительство ведет их компания "Мостотрест", которая строила Керченский (Крымский) мост.

Место строительства - узкая бухта длиной около километра, окруженная холмами. До начала строительства на берегах были преимущественно старые здания, долгострои, закрытые предприятия. К 2030 году это место российские власти планируют изменить: 600 стоянок для яхт планируют окружить променадом и недвижимым имуществом для отдыхающих.

Аркадий Ротенберг называл себя владельцем так называемого дворца путина под Геленджиком. По данным издания "Проект", связанные с ним компании и фонды за пять лет освоили на нарядах в Крыму около 300 миллиардов рублей. Это почти четверть всех денег, которые Кремль выделил на развитие полуострова до 2025 года. После полномасштабного вторжения россии в Украину против него ввели санкции ЕС, США, Великобритания, Украина и другие страны.

В июне 2024 года министерство внутренних дел Украины объявило Аркадия Ротенберга и его сына Игоря в розыск.

Бывшее имущество Ротенбергов передано в ФГИУ и будет приватизировано9 июня 2023, 20:13 • 645478 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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