В окупованій Балаклаві близькі до путіна мільярдери отримали 10 ділянок землі - ЗМІ

Наближені до росыйського диктатора володимира путіна мільярдери Аркадій Ротенберг та його брат Борис у 2023 році заволоділи в окупованому Криму щонайменше 10 ділянками землі, які раніше належали українським бізнесменам, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода" та "Верстка".

Мільярдерам із найближчого оточення Володимира Путіна це нерухоме майно знадобилося, щоб за його дорученням збудувати в Балаклавській бухті масштабну марину для яхт.

Як з’ясувало видання, майно потрапило на державні аукціони, які вигравали структури Ротенбергів. Проведення торгів стало можливим завдяки тому, що підконтрольний Росії парламент Севастополя, до якого територіально належить Балаклава, дозволив вилучати майно осіб, пов’язаних із так званими недружніми державами, до числа яких входить Україна. Крім цього, до власників ділянок були позови, під тиском яких вони змушені були продавати майно.

А проти "найнепоступливіших" власників, з’ясували журналісти, військова прокуратура та ФСБ порушували кримінальні справи, зазначає "Настоящее время".

Серед ділянок, якими заволоділи Ротенберги, – нерухоме майнь українського політика та підприємця Андрія Сенченка. Влітку 2023 року ці росіяни за 105 мільйонів рублів також викупили на аукціоні недобудований готель, який вилучили у українського бізнесмена Олексія Пляса.

Крім вилучених у українських бізнесменів ділянок, Ротенберги скуповують також ділянки, що були у вільному продажу. Покупки оформлюються на компанії "Порт Ламос" та "Делі Христо", підконтрольні Ротенбергам, пише "Верстка". Ротенберги та пов’язані з ними структури розслідування не коментували.

Як зазначає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, будівництво яхтової марини в Балаклавській бухті розпочали у 2018 році за дорученням Володимира Путіна. Того ж року компанія Ротенбергів "Будгазмонтаж" виграла тендер на проєктування марини, будівництво веде їхня компанія "Мостотрест", яка будувала Керченський (Кримський) міст.

Місце будівництва – вузька бухта завдовжки близько кілометра, оточена пагорбами. До початку будівництва на берегах були переважно старі будівлі, довгобуди, закриті підприємства. До 2030 року це місце російська влада планує змінити: 600 стоянок для яхт планують оточити променадом і нерухомим майном для відпочивальників.

Аркадій Ротенберг називав себе власником так званого палацу Путіна під Геленджиком. За даними видання "Проєкт", пов’язані з ним компанії та фонди за п’ять років освоїли на нарядах у Криму близько 300 мільярдів рублів. Це майже чверть усіх грошей, які Кремль виділив на розвиток півострова до 2025 року. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну проти нього запровадили санкції ЄС, США, Велика Британія, Україна та інші країни.

У червні 2024 року міністерство внутрішніх справ України оголосило Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря в розшук.

Колишнє майно Ротенбергів передано до ФДМУ та буде приватизоване