Киев • УНН
Заместитель Главы Офиса Президента Украины встретился с польской делегацией Бюро национальной безопасности Польши, чтобы обсудить военное сотрудничество, ситуацию на фронте и заявку Украины на членство в НАТО.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Николай Точицкий провел встречу с делегацией Бюро национальной безопасности Польши, которую возглавил заместитель председателя Бюро генерал-лейтенант Дариуш Луковский. Об этом сообщает Офис Президента, передает УНН.
Детали
Польская делегация прибыла в Украину по приглашению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для обсуждения актуальной ситуации на фронте, развития двустороннего военно-политического сотрудничества и дальнейшей поддержки Украины со стороны Польши.
Николай Точицкий выразил благодарность Польше за всестороннюю помощь Украине в противодействии российской агрессии.
Во время встречи стороны подробно обсудили ситуацию на поле боя, состояние безопасности в регионе, результаты Глобального саммита мира и перспективы дальнейшего сотрудничества в оборонной сфере.
Кроме того, отдельное внимание было уделено вопросам сотрудничества двух стран на пути Украины к членству в НАТО.
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