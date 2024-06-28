Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Николай Точицкий провел встречу с делегацией Бюро национальной безопасности Польши, которую возглавил заместитель председателя Бюро генерал-лейтенант Дариуш Луковский. Об этом сообщает Офис Президента, передает УНН.

Детали

Польская делегация прибыла в Украину по приглашению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для обсуждения актуальной ситуации на фронте, развития двустороннего военно-политического сотрудничества и дальнейшей поддержки Украины со стороны Польши.

Николай Точицкий выразил благодарность Польше за всестороннюю помощь Украине в противодействии российской агрессии.

Во время встречи стороны подробно обсудили ситуацию на поле боя, состояние безопасности в регионе, результаты Глобального саммита мира и перспективы дальнейшего сотрудничества в оборонной сфере.

Кроме того, отдельное внимание было уделено вопросам сотрудничества двух стран на пути Украины к членству в НАТО.

Туск обещает, что Украина и Польша подпишут соглашение по безопасности до саммита НАТО