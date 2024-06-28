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В Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією Бюро національної безпеки Польщі: обговорено військову співпрацю, членство в НАТО

Київ • УНН

 • 75788 перегляди

Заступник Глави Офісу Президента України зустрівся з польською делегацією Бюро національної безпеки Польщі, щоб обговорити військову співпрацю, ситуацію на фронті та заявку України на членство в НАТО.

В Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією Бюро національної безпеки Польщі: обговорено військову співпрацю, членство в НАТО

Заступник керівника Офісу Президента України Микола Точицький провів зустріч з делегацією Бюро національної безпеки Польщі, яку очолив заступник голови Бюро генерал-лейтенант Даріуш Луковський. Про це повідомляє Офіс Президента, передає УНН.

Деталі

Польська делегація прибула до України на запрошення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) для обговорення актуальної ситуації на фронті, розвитку двостороннього військово-політичного співробітництва та подальшої підтримки України з боку Польщі.

Микола Точицький висловив подяку Польщі за всебічну допомогу Україні у протидії російській агресії.

Під час зустрічі сторони детально обговорили ситуацію на полі бою, безпековий стан у регіоні, результати Глобального саміту миру та перспективи подальшої співпраці в оборонній сфері.

Крім того, окрему увагу було приділено питанням співпраці двох країн на шляху України до членства в НАТО.

Туск обіцяє, що Україна та Польща підпишуть безпекову угоду до саміту НАТО28.06.24, 13:55 • 25305 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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