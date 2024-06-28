В Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією Бюро національної безпеки Польщі: обговорено військову співпрацю, членство в НАТО
Київ • УНН
Заступник Глави Офісу Президента України зустрівся з польською делегацією Бюро національної безпеки Польщі, щоб обговорити військову співпрацю, ситуацію на фронті та заявку України на членство в НАТО.
Заступник керівника Офісу Президента України Микола Точицький провів зустріч з делегацією Бюро національної безпеки Польщі, яку очолив заступник голови Бюро генерал-лейтенант Даріуш Луковський. Про це повідомляє Офіс Президента, передає УНН.
Деталі
Польська делегація прибула до України на запрошення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) для обговорення актуальної ситуації на фронті, розвитку двостороннього військово-політичного співробітництва та подальшої підтримки України з боку Польщі.
Микола Точицький висловив подяку Польщі за всебічну допомогу Україні у протидії російській агресії.
Під час зустрічі сторони детально обговорили ситуацію на полі бою, безпековий стан у регіоні, результати Глобального саміту миру та перспективи подальшої співпраці в оборонній сфері.
Крім того, окрему увагу було приділено питанням співпраці двох країн на шляху України до членства в НАТО.
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