В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину в Офис Омбудсмена поступило более 3,5 тыс. обращений от военнослужащих, в том числе 2 514 с сообщениями о нарушениях прав человека в ВСУ и других формированиях. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Секретариате Уполномоченного ВР по правам человека.

Детали

Сообщается, что согласно классификатору обращений к Уполномоченному ВР по правам человека, утвержденного приказом № 53.15/19 от 14.06.2019, согласно данным системы электронного документооборота "Megapolis.DocNet" к Омбудсмену от заявителей "военнослужащий" и "военнослужащий по мобилизации" поступило:

- за период с 24.02.2022 по 29.01.2024 - 3 584 обращения, в том числе 2 514 обращений с сообщениями о нарушениях "Права человека в Вооруженных Силах Украины и других формированиях, предусмотренных законом (ст.ст. 17, 65)";

- за период с 24.02.2022 по 31.12.2022 - 441 обращение, в том числе 296 обращений с сообщениями о нарушениях "Права человека в Вооруженных Силах Украины и других формированиях, предусмотренных законом (ст.ст. 17, 65)";

- за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 - 2 779 обращений, в том числе 2 038 обращений с сообщениями о нарушениях "Права человека в Вооруженных Силах Украины и других формированиях, предусмотренных законом (ст.ст. 17, 65)".

Дополнение

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал ранее, что военнослужащие могут обратиться за защитой своих прав только к нему, поэтому он создал соответствующий департамент и ввел должность отдельного представителя по защите прав человека в секторе безопасности и обороны.

ГБР расследует сейчас более 300 уголовных производств относительно деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки. 28 обвинительных актов уже в суде.