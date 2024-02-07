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До Офісу Омбудсмана з початку війни надійшло понад 3,5 тис. скарг від військових

Київ • УНН

 • 208368 перегляди

З початку російського вторгнення до Офісу Омбудсмана надійшло понад 3 500 звернень від українських військовослужбовців

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну до Офісу Омбудсмана надійшло понад 3,5 тис. звернень від військовослужбовців, у тому числі 2 514 з повідомленнями про порушення прав людини в ЗСУ та інших формуваннях. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в Секретаріаті Уповноваженого ВР з прав людини.

Деталі

Повідомляється, що згідно з класифікатором звернень до Уповноваженого ВР з прав людини, затвердженого наказом № 53.15/19 від 14.06.2019, згідно з даними системи електронного документообігу "Megapolis.DocNet" до Омбудсмена від заявників "військовослужбовець" та "військовослужбовець за мобілізацією" надійшло:

• за період з 24.02.2022 по 29.01.2024 - 3 584 звернення, у тому числі 2 514 звернень з повідомленнями про порушення "Права людини в Збройних Силах України та інших формуваннях, передбачених законом (ст.ст. 17, 65)";

• за період з 24.02.2022 по 31.12.2022 - 441 звернення, у тому числі 296 звернень з повідомленнями про порушення "Права людини в Збройних Силах України та інших формуваннях, передбачених законом (ст.ст. 17, 65)";

• за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 - 2 779 звернень, у тому числі 2 038 звернень з повідомленнями про порушення "Права людини в Збройних Силах України та інших формуваннях, передбачених законом (ст.ст. 17, 65)".

Доповнення

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв рашіше, що військовослужбовці можуть звернутися по захист своїх прав лише до нього, тому він створив відповідний департамент та запровадив посаду окремого представника щодо захисту прав людини в секторі безпеки й оборони.

ДБР розслідує зараз понад 300 кримінальних проваджень щодо діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 28 обвинувальних актів вже в суді.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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