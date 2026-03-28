В Одесской области россия атаковала зерновую галерею в порту
Киев • УНН
Враг нанес удары по жилым кварталам и роддому Одесской области. В порту в результате атаки беспилотником зафиксированы разрушения зерновой галереи.
рф ночью снова атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, в порту повреждена зерновая галерея, сообщил в субботу вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.
Этой ночью Россия нанесла удары по Одесской области. Повреждена гражданская инфраструктура, враг цинично ударил по роддому, жилым кварталам, портовой инфраструктуре. В одном из портов в результате удара беспилотником повреждена зерновая галерея
