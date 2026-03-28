На Одещині росія атакувала зернову галерею в порту

рф вночі знову атакувала портову інфраструктуру в Одеській області, у порту пошкоджена зернова галерея, повідомив у суботу віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі росія завдала ударів по Одещині. Пошкоджена цивільна інфраструктура, ворог цинічно вдарив по пологовому будинку, житлових кварталах, портовій інфраструктурі. В одному з портів внаслідок удару безпілотником пошкоджена зернова галерея - написав Кулеба.

