На Одещині росія атакувала зернову галерею в порту
Київ • УНН
Ворог завдав ударів по житлових кварталах та пологовому будинку Одещини. У порту внаслідок атаки безпілотником зафіксовано руйнування зернової галереї.
рф вночі знову атакувала портову інфраструктуру в Одеській області, у порту пошкоджена зернова галерея, повідомив у суботу віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
Цієї ночі росія завдала ударів по Одещині. Пошкоджена цивільна інфраструктура, ворог цинічно вдарив по пологовому будинку, житлових кварталах, портовій інфраструктурі. В одному з портів внаслідок удару безпілотником пошкоджена зернова галерея
