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В Одесской области после атаки рф ввели аварийные отключения

Киев • УНН

 • 2576 просмотра

После ночной атаки 2 сентября повреждены ключевые энергообъекты Одесской области. Энергетики подключили к электроснабжению семьи, но ремонтные работы и аварийные отключения продолжаются.

В Одесской области после атаки рф ввели аварийные отключения

После массированной атаки рф в Одесской области временно действуют аварийные отключения, ремонтные работы продолжаются, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

Как сообщили в компании, в ночь на 2 сентября враг повредил ключевые магистральные энергообъекты Одесской области. Энергетики уже подключили к электроснабжению все семьи, однако аварийные работы продолжаются.

Из-за значительных повреждений энергооборудование пока не может передавать необходимый объем электроэнергии, поэтому в регионе временно действуют аварийные отключения 

- говорится в сообщении.

Жителей Одесской области призвали экономно потреблять электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных приборов. Это поможет уменьшить нагрузку на сеть и сократить продолжительность отключений.

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
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Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Одесская область
ДТЭК