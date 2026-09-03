В Одесской области после атаки рф ввели аварийные отключения
Киев • УНН
После ночной атаки 2 сентября повреждены ключевые энергообъекты Одесской области. Энергетики подключили к электроснабжению семьи, но ремонтные работы и аварийные отключения продолжаются.
После массированной атаки рф в Одесской области временно действуют аварийные отключения, ремонтные работы продолжаются, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Детали
Как сообщили в компании, в ночь на 2 сентября враг повредил ключевые магистральные энергообъекты Одесской области. Энергетики уже подключили к электроснабжению все семьи, однако аварийные работы продолжаются.
Из-за значительных повреждений энергооборудование пока не может передавать необходимый объем электроэнергии, поэтому в регионе временно действуют аварийные отключения
Жителей Одесской области призвали экономно потреблять электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных приборов. Это поможет уменьшить нагрузку на сеть и сократить продолжительность отключений.