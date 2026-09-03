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В Одеській області після атаки рф запровадили аварійні відключення

Київ • УНН

 • 2970 перегляди

Після нічної атаки 2 вересня пошкоджено ключові енергооб’єкти Одещини. Енергетики заживили родини, але ремонти й аварійні відключення тривають.

В Одеській області після атаки рф запровадили аварійні відключення

Після масованої атаки рф в Одеській області тимчасово діють аварійні відключення, ремонти тривають, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Деталі

Як повідомили у компанії, у ніч на 2 вересня ворог пошкодив ключові магістральні енергооб’єкти Одещини. Енергетики вже заживили всі родини, однак аварійні роботи тривають.

Через значні пошкодження енергообладнання поки не може передавати необхідний обсяг електроенергії, тому в регіоні тимчасово діють аварійні відключення 

- йдеться у повідомленні.

Жителів Одеської області закликали споживати електроенергію ощадливо та не вмикати одночасно кілька потужних приладів. Це допоможе зменшити навантаження на мережу та скоротити тривалість відключень.

Антоніна Туманова

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Електроенергія
Одеська область
ДТЕК