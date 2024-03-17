В Одесской области ночью сбили 13 шахедов, есть попадания

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  134074 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  150230 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  151873 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  146847 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  114116 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  127733 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  120707 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  129053 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141671 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128608 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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В Одесской области ночью сбили 13 шахедов, есть попадания

13 беспилотников "шахед" были сбиты в Одесской области и 1 в Николаевской области во время 3-часового боя, что привело к повреждению сельскохозяйственных предприятий, но обошлось без жертв.

Война •   •  13951 просмотра
В Одесской области ночью сбили 13 шахедов, есть попадания

В Краснодарском крае дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод

Атака беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, Россия, вызвала пожар, в результате которого один человек погиб от подозрения на сердечный приступ.

Общество •   •  16291 просмотра
В Краснодарском крае дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод

В Винницкой области нашли неразорванный "шахед"

Неразорвавшаяся 50-килограммовая боеголовка со сбитого российского беспилотника "шахед" была найдена в поле в Винницкой области, она представляет опасность, несмотря на то, что была сбита.

Война •   •  14743 просмотра
В Винницкой области нашли неразорванный "шахед"

В России заявили о 35 сбитых дронов за ночь

Россия утверждает, что за ночь сбила 35 украинских беспилотников над различными регионами, включая Москву, Белгород, Калугу, Орел, Ростов, Ярославль, Краснодар и Курск.

Война •   •  13746 просмотра
В России заявили о 35 сбитых дронов за ночь

17 марта: День мобилизационного работника в Украине, Прощеное воскресенье

Сегодня, 17 марта, в Украине свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

УНН Lite •   •  14168 просмотра
17 марта: День мобилизационного работника в Украине, Прощеное воскресенье

Bloomberg: ЕС должен сократить импорт российского СПГ в этом году

ЕС усиливает давление на импортеров с целью существенного сокращения закупок российского сжиженного природного газа в этом году, чтобы подорвать финансирование российской армии и перераспределить поставки.

Экономика •   •  22867 просмотра
Bloomberg: ЕС должен сократить импорт российского СПГ в этом году

WSJ: США расследуют роль Facebook и Instagram в продаже наркотиков

Компания Meta, которая владеет Facebook и Instagram, находится под следствием федеральных органов власти США в связи с потенциальной ролью платформ в содействии нелегальной продаже и распространению наркотиков.

Здоровье •   •  16477 просмотра
WSJ: США расследуют роль Facebook и Instagram в продаже наркотиков

Родители украинской журналистки Кувшиновой, погибшей в 2022 году на Киевщине, подали иск в суд против Fox News

Родители украинской журналистки Александры Кувшиновой, которая погибла в 2022 году во время подготовки репортажа для Fox News в Горенке под Киевом, подали иск против американской телекомпании за халатность и искажение обстоятельств ее смерти.

Общество •   •  24691 просмотра
Родители украинской журналистки Кувшиновой, погибшей в 2022 году на Киевщине, подали иск в суд против Fox News

В Мариуполе на "выборы путина" сгоняют рабочих из России - городской совет

В Мариуполь свозят российских строителей для голосования на псевдопрезидентских выборах, организованных российскими оккупантами с целью легитимизировать свою власть и продемонстрировать высокую явку избирателей, в то время как мариупольцы игнорируют избирательный фарс.

Война •   •  23589 просмотра
В Мариуполе на "выборы путина" сгоняют рабочих из России - городской совет

Украина столкнулась с кризисом боеприпасов из-за сокращения ракет ПВО

Украина сталкивается с острой нехваткой боеприпасов, что грозит неспособностью защитить города от российских ракетных атак до конца месяца.

Война •   •  21764 просмотра
Украина столкнулась с кризисом боеприпасов из-за сокращения ракет ПВО