В Одесской области ночью сбили 13 шахедов, есть попадания

13 беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-131/136" сбиты в небе Одесской области, еще 1 "шахед" на подлете, в небе Николаевщины. Об этом сообщили Силы обороны юга, передает УНН.

Детали

Отмечается, что около трех часов продолжалась напряженная боевая работа.

Подразделения противовоздушной обороны отражали волны "шахедов", выпущенные из временно оккупированного Крыма, заходили из акватории Черного моря и маневрировали между жилых домов и в промышленных кварталах Одессы.

Не удалось избежать попаданий.

В Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных зданий. Пожары оперативно ликвидированы. Люди не пострадали. говорится в сообщении

В Винницкой области нашли неразорванный "шахед"