В Одесской области крупный природный пожар задел кладбище

В Одесской области произошел крупный пожар, который задел кладбище и нежилое здание, сейчас он ликвидирован. За сутки в Украине возникло 186 пожаров в экосистемах на площади почти 140 га, больше всего на Днепропетровщине. Об этом сообщили в пятницу в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"Одесская область: пожарные ликвидировали пожар сухой травы и кустарников на площади 20 тыс. кв. м Два часа и несколько тонн воды понадобились спасателям, чтобы укротить пламя. Однако от огня все же пострадало местное кладбище и нежилые здания. К счастью, жертв среди людей нет", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

В общем, за минувшие сутки, как указано, возникло 186 пожаров в экосистемах Украины, площадью почти 140 га. Горячее всего было на Днепропетровщине (56 пожаров, площадью 45,03 га), Одесской области (35 пожаров, площадью 16,09 га) и Харьковщине (16 пожаров, площадью 14,34 га).

"Сухая жаркая погода, порывы ветра способствуют возникновению и быстрому распространению огня, но наибольшая опасность - человеческая неосторожность и игнорирование правил обращения с огнем", - указали в ведомстве.

"Еще раз призываем всех: не разжигайте открытый огонь, подумайте о последствиях", - отметили в ГСЧС.

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