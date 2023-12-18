В Одесской области грузинке запретили въезд в Украину из-за поддержки российской агрессии

Гражданке Грузии, которая хотела въехать в Украину, отказали в пересечении государственной границы, поскольку женщина поддерживает российскую агрессию. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

Детали

В Одесской области отказали во въезде в Украину гражданке Грузии, которая оказалась сторонницей нынешней российской власти.

По словам иностранки, она ехала к своей двоюродной сестре. Но оперативники ГПСУ совместно с сотрудниками СБУ выяснили, что она поддерживает политику страны-агрессора. В мобильном телефоне найдены материалы в поддержку вооруженных сил оккупантов и дискредитацию украинских военных - резюмировали в ведомстве.

В ГПСУ подчеркнули, что пропагандистская позиция женщины привела к запрету въезда ей на территорию Украины.

В приграничье спецрежим: для пребывания в пограничной полосе отныне нужно разрешение

Напомним,

На Сумщине и Харьковщине оккупанты активизировали диверсионно-разведывательные группы, с одной из которых недавно украинские пограничники вступили в бой.