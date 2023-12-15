В приграничье спецрежим: для пребывания в пограничной полосе отныне нужно разрешение
Киев • УНН
Государственная пограничная служба теперь требует разрешения на пребывание в пограничной полосе
Для пребывания в пограничной полосе отныне необходимо иметь разрешение органа Госпогранслужбы. О таких изменениях в пограничный режим сообщили в ГПСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Отныне для пребывания в пограничной полосе необходимо иметь разрешение органа ГПСУ", - говорится в сообщении.
Изменениями предусмотрено, что граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства имеют право въезжать в контролируемый пограничный район, находиться, проживать или передвигаться в его пределах на основании документов, удостоверяющих их личность.
Кроме того, изменения предусматривают ограничения в свободном въезде, пребывании, проживании, проведении работ и передвижении лиц в пограничной полосе. Это участок местности шириной 5 километров от линии государственной границы.
Как сообщается, также правительством установлен специальный пограничный режим и запрещен свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и проведение работ, не связанных с обороной или охраной государственной границы, в пределах земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема, а вдоль линии государственной границы Украины с российской федерацией и республикой беларусь - шириной до 2 км, которые предоставлены в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций.
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В приграничье спецрежим: для пребывания в пограничной полосе отныне нужно разрешение
Государственная пограничная служба теперь требует разрешения на пребывание в пограничной полосе.
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