В приграничье спецрежим: для пребывания в пограничной полосе отныне нужно разрешение

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
  •  64185 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
  •  106951 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
  •  106653 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
  •  108144 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  161423 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  160613 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  149905 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  141134 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  143331 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  136290 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  125303 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  108056 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  140358 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  148725 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  138790 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана

Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана

  •  122944 просмотра
Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

  •  111819 просмотра
За ночь Воздушные Силы уничтожили 14 вражеских беспилотников

За ночь Воздушные Силы уничтожили 14 вражеских беспилотников

  •  108361 просмотра
В Минцифре рассказали об амбициозных планах по производству микросхем и развитию технологий с ИИ

В Минцифре рассказали об амбициозных планах по производству микросхем и развитию технологий с ИИ

  •  102259 просмотра
Более сотни боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

Более сотни боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

  •  101048 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-prigraniche-spetsrezhim-dlya-prebivaniya-v-pogranichnoi-polose-otnine-nuzhno-razreshenie

В приграничье спецрежим: для пребывания в пограничной полосе отныне нужно разрешение

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 13:50  •  11508 просмотра

Read in English

Государственная пограничная служба теперь требует разрешения на пребывание в пограничной полосе

Для пребывания в пограничной полосе отныне необходимо иметь разрешение органа Госпогранслужбы. О таких изменениях в пограничный режим сообщили в ГПСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Отныне для пребывания в пограничной полосе необходимо иметь разрешение органа ГПСУ", - говорится в сообщении.

Изменениями предусмотрено, что граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства имеют право въезжать в контролируемый пограничный район, находиться, проживать или передвигаться в его пределах на основании документов, удостоверяющих их личность.

Кроме того, изменения предусматривают ограничения в свободном въезде, пребывании, проживании, проведении работ и передвижении лиц в пограничной полосе. Это участок местности шириной 5 километров от линии государственной границы.

Как сообщается, также правительством установлен специальный пограничный режим и запрещен свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и проведение работ, не связанных с обороной или охраной государственной границы, в пределах земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема, а вдоль линии государственной границы Украины с российской федерацией и республикой беларусь - шириной до 2 км, которые предоставлены в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники за сутки задерживают на границе по 20-25 беглецов - Демченко

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
У прикордонні спецрежим: для перебування в прикордонній смузі відтепер потрібен дозвіл
Special regime in the border area: a permit is now required to stay in the border zone
Новости по теме

В приграничье спецрежим: для пребывания в пограничной полосе отныне нужно разрешение

Государственная пограничная служба теперь требует разрешения на пребывание в пограничной полосе.

Общество •   •  11508 просмотра
В приграничье спецрежим: для пребывания в пограничной полосе отныне нужно разрешение

Правительство одобрило Стратегию формирования национальной идентичности украинцев

Украинское правительство одобрило стратегию развития сильного гражданского общества путем содействия развитию украинской национальной и гражданской идентичности, о чем сообщило Министерство молодежи и спорта.

Политика •   •  14047 просмотра
Правительство одобрило Стратегию формирования национальной идентичности украинцев

Украина привлечет от ЕБРР 150 млн евро для поддержки "Укрэнерго" в отопительный сезон

Украина получает от ЕБРР 150 млн евро на поддержку "Укрэнерго" и обеспечение стабильного энергоснабжения в течение отопительного сезона.

Экономика •   •  16156 просмотра
Украина привлечет от ЕБРР 150 млн евро для поддержки "Укрэнерго" в отопительный сезон

Восстановление работы "Киевстар": более 95% базовых станций мобильной связи в рабочем состоянии

Сообщается, что абонентам доступна голосовая связь, в том числе - в международном роуминге, услуги "Домашнего Интернета".

Общество •   •  12830 просмотра
Восстановление работы "Киевстар": более 95% базовых станций мобильной связи в рабочем состоянии

Подрыв гранат депутатом в сельсовете на Закарпатье: СБУ начала расследование, устанавливаются мотивы подрывника

СБУ расследует инцидент, когда депутат взорвал гранаты в сельском совете на Закарпатье, как террористический акт, в результате инцидента пострадали 26 человек; мотивы устанавливаются.

Криминал и ЧП •   •  17078 просмотра
Подрыв гранат депутатом в сельсовете на Закарпатье: СБУ начала расследование, устанавливаются мотивы подрывника

В Болгарии пророссийские партии заблокировали работу парламента из-за демонтажа памятника советской армии в Софии

Пророссийские партии в Болгарии препятствуют работе парламента в знак протеста против демонтажа памятника советской армии в Софии. Парламент Болгарии сталкивается с задержками в принятии важных законодательных актов, включая государственный бюджет и судебную реформу.

Новости Мира •   •  10864 просмотра
В Болгарии пророссийские партии заблокировали работу парламента из-за демонтажа памятника советской армии в Софии

Недопуск детей с собакой в укрытие во время тревоги: в КГВА подреагировали на инцидент

Киевские власти признали неприемлемым поступок охранника школы, который не пустил в укрытие двух детей с собакой во время воздушной тревоги, и призвали проверить доступ к убежищам и провести инструктаж персонала.

Киев •   •  14376 просмотра
Недопуск детей с собакой в укрытие во время тревоги: в КГВА подреагировали на инцидент

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Украина планирует усилить безопасность в органах местного самоуправления и государственных учреждениях после того, как депутат взорвал гранату в сельском совете на Закарпатье, в результате чего 26 человек получили ранения.

Криминал и ЧП •   •  64185 просмотра
Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Премьер Болгарии обеспокоен "имперскими амбициями" путина

Недавно путин в очередной раз во время прямого эфира рассказал о кремлевском видении истории Украины и сделал комментарии, которые СМИ в Болгарии восприняли как намек на возможные территориальные претензии.

Политика •   •  16592 просмотра
Премьер Болгарии обеспокоен "имперскими амбициями" путина

НБУ презентовал новую памятную монету, посвященную железнодорожникам

Национальный банк Украины выпустил памятную монету, которая чествует украинских железнодорожников. На монете изображен стилизованный трезубец и поезд с логотипом Укрзализныци.

Общество •   •  13935 просмотра
НБУ презентовал новую памятную монету, посвященную железнодорожникам