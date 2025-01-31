В Одессе запустили фейерверки во время воздушной тревоги: полиция ищет виновных
Киев • УНН
В полиции Одесской области проверяют информацию о двух запусках фейерверков - один во время воздушной тревоги, другой после отбоя. Правоохранители опрашивают свидетелей для установления причастных лиц.
В Одессе проверяют информацию о запусках фейерверков и устанавливают причастных к этому лиц. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, пишет УНН.
Как сообщили в полиции, сообщения поступили сегодня вечером.
«Один фейерверк был запущен во время воздушной тревоги, а второй - после отбоя», - говорится в сообщении.
Полицейские опрашивают очевидцев и устанавливают причастных к содеянному лиц.
Напомним
Российские войска атаковали ракетами исторический центр Одессы. В результате атаки поврежден отель «Бристоль» в центральной части города, перед этим были зафиксированы скоростные цели в Черном море.