В Одесі запустили феєрверки під час повітряної тривоги: поліція шукає винних

В Одесі перевіряють інформацію про запуски феєрверків та встановлюють причетних до цього осіб. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, пише УНН.

Як повідомили у поліції, повідомлення надійшли сьогодні увечері.

"Один феєрверк був запущений під час повітряної тривоги, а другий – після відбою", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські опитують очевидців та встановлюють причетних до скоєного осіб.

Нагадаємо

Російські війська атакували ракетами історичне середмістя Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено готель "Брістоль" у центральній частині міста, перед цим було зафіксовано швидкісні цілі в Чорному морі.