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В Одесі запустили феєрверки під час повітряної тривоги: поліція шукає винних

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У поліції Одеської області перевіряють інформацію про два запуски феєрверків - один під час повітряної тривоги, інший після відбою. Правоохоронці опитують свідків для встановлення причетних осіб.

В Одесі перевіряють інформацію про запуски феєрверків та встановлюють причетних до цього осіб. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, пише УНН.

Як повідомили у поліції, повідомлення надійшли сьогодні увечері.

"Один феєрверк був запущений під час повітряної тривоги, а другий – після відбою", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські опитують очевидців та встановлюють причетних до скоєного осіб.

Нагадаємо 

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Аліна Волянська

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