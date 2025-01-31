В Одесі запустили феєрверки під час повітряної тривоги: поліція шукає винних
Київ • УНН
У поліції Одеської області перевіряють інформацію про два запуски феєрверків - один під час повітряної тривоги, інший після відбою. Правоохоронці опитують свідків для встановлення причетних осіб.
В Одесі перевіряють інформацію про запуски феєрверків та встановлюють причетних до цього осіб. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, пише УНН.
Як повідомили у поліції, повідомлення надійшли сьогодні увечері.
"Один феєрверк був запущений під час повітряної тривоги, а другий – після відбою", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські опитують очевидців та встановлюють причетних до скоєного осіб.
Нагадаємо
Російські війська атакували ракетами історичне середмістя Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено готель "Брістоль" у центральній частині міста, перед цим було зафіксовано швидкісні цілі в Чорному морі.