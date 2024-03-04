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В Одессе уничтожили якорную мину, которую принесло на побережье Черного моря

В Одессе уничтожили якорную мину, которую принесло на побережье Черного моря

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 10:02  •  9686 просмотра

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Пиротехники уничтожили якорную мину, найденную на побережье Черного моря в Одессе.

Пиротехники ГСЧС уничтожили якорную мину, которую нашли в Одессе на побережье Черного моря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Одесской области. 

Вчера в Службу спасения поступило сообщение об обнаружении неизвестного предмета на побережье Черного моря. Одесские саперы идентифицировали боеприпас, как якорную мину, которую уничтожили в безопасном месте

- говорится в сообщении ГСЧС. 

Спасатели призвали ни в коем случае не прикасаться к неизвестному предмету, который внешне напоминает боеприпас. Необходимо сразу звонить на номер "101".

"Правильно и безопасно обезвредить взрывоопасные предметы способны только опытные специалисты. Не подвергайте себя и близких опасности", - указали в ведомстве. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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