В Одессе уничтожили якорную мину, которую принесло на побережье Черного моря
Киев • УНН
Пиротехники уничтожили якорную мину, найденную на побережье Черного моря в Одессе.
Пиротехники ГСЧС уничтожили якорную мину, которую нашли в Одессе на побережье Черного моря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Одесской области.
Вчера в Службу спасения поступило сообщение об обнаружении неизвестного предмета на побережье Черного моря. Одесские саперы идентифицировали боеприпас, как якорную мину, которую уничтожили в безопасном месте
Спасатели призвали ни в коем случае не прикасаться к неизвестному предмету, который внешне напоминает боеприпас. Необходимо сразу звонить на номер "101".
"Правильно и безопасно обезвредить взрывоопасные предметы способны только опытные специалисты. Не подвергайте себя и близких опасности", - указали в ведомстве.
В Одессе уничтожили якорную мину, которую принесло на побережье Черного моря
Пиротехники уничтожили якорную мину, найденную на побережье Черного моря в Одессе.
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