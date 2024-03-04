В Одессе уничтожили якорную мину, которую принесло на побережье Черного моря

Пиротехники ГСЧС уничтожили якорную мину, которую нашли в Одессе на побережье Черного моря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Одесской области.

Вчера в Службу спасения поступило сообщение об обнаружении неизвестного предмета на побережье Черного моря. Одесские саперы идентифицировали боеприпас, как якорную мину, которую уничтожили в безопасном месте - говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели призвали ни в коем случае не прикасаться к неизвестному предмету, который внешне напоминает боеприпас. Необходимо сразу звонить на номер "101".

"Правильно и безопасно обезвредить взрывоопасные предметы способны только опытные специалисты. Не подвергайте себя и близких опасности", - указали в ведомстве.