В Одесі знищили якірну міну, яку принесло на узбережжя Чорного моря
Київ • УНН
Піротехніки знищили якірну міну, знайдену на узбережжі Чорного моря в Одесі.
Піротехніки ДСНС знищили якірну міну, яку знайшли в Одесі на узбережжі Чорного моря. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС Одеської області.
Вчора до Служби порятунку надійшло повідомлення про виявлення невідомого предмету на узбережжі Чорного моря. Одеські сапери ідентифікували боєприпас, як якірну міну, яку знищили у безпечному місці
Рятувальники закликали ні в якому разі не торкатися невідомого предмету, який зовні нагадує боєприпас. Необхідно відразу телефонувати на номер "101".
"Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Не наражайте себе та близьких на небезпеку", - вказали у відомстві.