В Одессе на базе центра админуслуг заработал рекрутинговый центр для тех, кто хочет вступить в ряды ВСУ. Он располагается в центре предоставления админуслуг на улице Косовская, 2-д. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Какие услуги можно получить в центре

Получить услугу центра могут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет. В частности, граждане могут получить консультации с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.

Повестки здесь не вручают, а персональная информация в ТЦК не передается - Центр работает по принципу "гражданский - гражданскому". Здесь можно получить консультации по имеющимся должностям в частях, помощь в выборе должности, которая будет соответствовать навыкам в гражданской жизни, и по желанию - рекрутироваться в выбранную воинскую часть.

По словам уполномоченного Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексея Бежевца, каждого человека здесь сопровождают на всех этапах - от консультации до подписания контракта.

"Мы находим контакты всех военных подразделений по всей стране, контактируем. Говорим, что человек интересуется, какие есть вакансии, происходит коммуникация. Далее мы человека сопровождаем, если какие-то недоразумения в ТЦК или в учебном центре. Для этого включается вся вертикаль, чтобы проконтролировать, что человек попадет действительно туда, куда он хочет идти и где его ждут", - рассказал он.

Во время официального открытия военные рассказали об имеющихся сейчас должностях. Представительница Сил территориальной обороны Татьяна Чороба отметила, что в южном регионе существуют четыре их бригады:

"В них служат преимущественно добровольцы, которые ранее не имели военного опыта и решили присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины. Самыми приоритетными должностями сейчас являются операторы БпЛА и операторы радиоэлектронной борьбы. Однако в этих подразделениях найдутся вакансии на любой вкус для людей с разным гражданским опытом", - говорится в ее сообщении.

В Минобороны отмечают, что центры рекрутинга обеспечивают конфиденциальность, позволяя обращаться без разглашения персональных данных. Сейчас доступно более 10 тысяч вакансий, включая должности поваров, ремонтников, водителей, медиков, операторов БПЛА.

Сейчас функционирует 26 центров рекрутинга по всей Украине, в частности в Киеве, Львове, Днепре, Харькове, Полтаве, Ужгороде и других городах. Более 10 000 граждан воспользовались услугами этих центров

В Киевской области открылся второй Центр рекрутинга