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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киевской области открылся второй Центр рекрутинга

В Киевской области открылся второй Центр рекрутинга

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5 июля 2024, 16:02  •  10710 просмотра

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При содействии Министерства обороны Украины в Броварах Киевской области открылся новый рекрутинговый центр для украинской армии, призванный помочь мотивированным украинцам вступить в ряды Вооруженных Сил и найти подходящие военные подразделения.

Второй в Киевской области Центр рекрутинга Украинской армии при содействии Министерства обороны Украины сегодня открыт в Броварах. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.

Детали

По словам городского головы Броваров, деятельность центра будет направлена на помощь мотивированным украинцам, которые готовы стать в ряды Вооруженных Сил Украины, в поиске именно того военного подразделения, где человек сможет лучше проявить свои навыки и умения, где доброволец будет наиболее полезным нашей армии и народу.

"Здесь можно получить исчерпывающие ответы на вопросы по специализации воинских частей и бригад, особенностей и преимуществ службы в том или ином подразделении, порядка оформления необходимой документации", - сообщил Сапожко.

В Украине заработал 25-й рекрутинговый центр17 июня 2024, 12:44 • 30023 просмотра

Он также поблагодарил  Алексея Бежевца - уполномоченного представителя Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга и всех причастных за всестороннее содействие и помощь в открытии рекрутингового центра, за сотрудничество и понимание.

"Центр рекрутинга Украинской армии - свободный выбор собственного военного пути", - резюмировал Сапожко.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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