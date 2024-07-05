В Киевской области открылся второй Центр рекрутинга
Киев • УНН
При содействии Министерства обороны Украины в Броварах Киевской области открылся новый рекрутинговый центр для украинской армии, призванный помочь мотивированным украинцам вступить в ряды Вооруженных Сил и найти подходящие военные подразделения.
Второй в Киевской области Центр рекрутинга Украинской армии при содействии Министерства обороны Украины сегодня открыт в Броварах. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.
Детали
По словам городского головы Броваров, деятельность центра будет направлена на помощь мотивированным украинцам, которые готовы стать в ряды Вооруженных Сил Украины, в поиске именно того военного подразделения, где человек сможет лучше проявить свои навыки и умения, где доброволец будет наиболее полезным нашей армии и народу.
"Здесь можно получить исчерпывающие ответы на вопросы по специализации воинских частей и бригад, особенностей и преимуществ службы в том или ином подразделении, порядка оформления необходимой документации", - сообщил Сапожко.
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Он также поблагодарил Алексея Бежевца - уполномоченного представителя Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга и всех причастных за всестороннее содействие и помощь в открытии рекрутингового центра, за сотрудничество и понимание.
"Центр рекрутинга Украинской армии - свободный выбор собственного военного пути", - резюмировал Сапожко.