В Киевской области открылся второй Центр рекрутинга

Второй в Киевской области Центр рекрутинга Украинской армии при содействии Министерства обороны Украины сегодня открыт в Броварах. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.

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По словам городского головы Броваров, деятельность центра будет направлена на помощь мотивированным украинцам, которые готовы стать в ряды Вооруженных Сил Украины, в поиске именно того военного подразделения, где человек сможет лучше проявить свои навыки и умения, где доброволец будет наиболее полезным нашей армии и народу.

"Здесь можно получить исчерпывающие ответы на вопросы по специализации воинских частей и бригад, особенностей и преимуществ службы в том или ином подразделении, порядка оформления необходимой документации", - сообщил Сапожко.

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Он также поблагодарил Алексея Бежевца - уполномоченного представителя Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга и всех причастных за всестороннее содействие и помощь в открытии рекрутингового центра, за сотрудничество и понимание.

"Центр рекрутинга Украинской армии - свободный выбор собственного военного пути", - резюмировал Сапожко.