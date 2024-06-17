В Кировоградской области открылся 25-й призывной пункт для украинской армии, призванный способствовать мобилизации и системному отбору защитников в условиях продолжающейся войны.
На Кировоградщине заработал 25-й в Украине рекрутинговый центр. Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, передает УНН.
25-й в Украине рекрутинговый центр заработал на Кировоградщине. Областной центр стал участником актуального проекта Минобороны по организации таких центров на базе ЦПАУ
Он отметил, что третий год - полномасштабная война с врагом, который имеет огромную армию, не считает потерь, потому что люди для них - расходники.
Нашим бойцам приходится воевать в сверхсложных условиях, когда мало оружия, защиты, ПВО, авиации. Когда количество необходимо преодолевать качеством
Поэтому по его словам, мобилизационные процессы, профессиональная, качественная информационная работа по мотивированию служить в Вооруженных Силах - крайне необходимы и важны.
Работа таких центров в партнерстве с соответствующими службами Минобороны, с воинскими частями должна способствовать налаживанию системности отбора защитников и защитниц, возможно в дальнейшем - профессиональных военных
Дополнение
Уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец сообщал, что в Украине в каждой области будет центр рекрутинга украинской армии.