На Кировоградщине заработал 25-й в Украине рекрутинговый центр. Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, передает УНН.

25-й в Украине рекрутинговый центр заработал на Кировоградщине. Областной центр стал участником актуального проекта Минобороны по организации таких центров на базе ЦПАУ - написал Райкович.

Он отметил, что третий год - полномасштабная война с врагом, который имеет огромную армию, не считает потерь, потому что люди для них - расходники.

Нашим бойцам приходится воевать в сверхсложных условиях, когда мало оружия, защиты, ПВО, авиации. Когда количество необходимо преодолевать качеством - отметил Райкович.

Поэтому по его словам, мобилизационные процессы, профессиональная, качественная информационная работа по мотивированию служить в Вооруженных Силах - крайне необходимы и важны.

Работа таких центров в партнерстве с соответствующими службами Минобороны, с воинскими частями должна способствовать налаживанию системности отбора защитников и защитниц, возможно в дальнейшем - профессиональных военных - сообщил Райкович.

Дополнение

Уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец сообщал, что в Украине в каждой области будет центр рекрутинга украинской армии.