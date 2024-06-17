В Україні запрацював 25-й рекрутинговий центр
Київ • УНН
У Кіровоградській області відкрився 25-й призовний пункт для української армії, покликаний сприяти мобілізації та системному відбору захисників в умовах війни, що триває.
На Кіровоградщині запрацював 25-й в Україні рекрутинговий центр. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає УНН.
25-й в Україні рекрутинговий центр запрацював на Кіровоградщині. Обласний центр став учасником актуального проєкту Міноборони з організації таких центрів на базі ЦНАПів
Він зазначив, що третій рік – повномасштабна війна з ворогом, який має величезну армію, не рахує втрат, бо люди для них – розхідники.
Нашим бійцям доводиться воювати у надскладних умовах, коли обмаль зброї, захисту, ППО, авіації. Коли кількість необхідно долати якістю
Тому за його словами, мобілізаційні процеси, професійна, якісна інформаційна робота щодо мотивування служити в Збройних Силах – конче необхідні і важливі.
Робота таких центрів у партнерстві з відповідними службами Міноборони, з військовими частинами має сприяти налагодженню системності відбору захисників і захисниць, можливо у подальшому – професійних військових
Доповнення
Уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець повідомляв, що в Україні в кожній області буде центр рекрутингу української армії.