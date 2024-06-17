В Україні запрацював 25-й рекрутинговий центр

На Кіровоградщині запрацював 25-й в Україні рекрутинговий центр. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає УНН.

25-й в Україні рекрутинговий центр запрацював на Кіровоградщині. Обласний центр став учасником актуального проєкту Міноборони з організації таких центрів на базі ЦНАПів

Він зазначив, що третій рік – повномасштабна війна з ворогом, який має величезну армію, не рахує втрат, бо люди для них – розхідники.

Нашим бійцям доводиться воювати у надскладних умовах, коли обмаль зброї, захисту, ППО, авіації. Коли кількість необхідно долати якістю

Тому за його словами, мобілізаційні процеси, професійна, якісна інформаційна робота щодо мотивування служити в Збройних Силах – конче необхідні і важливі.

Робота таких центрів у партнерстві з відповідними службами Міноборони, з військовими частинами має сприяти налагодженню системності відбору захисників і захисниць, можливо у подальшому – професійних військових