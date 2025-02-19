В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв - мэр
Киев • УНН
В Одессе слышны взрывы, мэр призывает жителей оставаться в укрытиях. Воздушные силы сообщают о движении вражеских беспилотников из акватории Черного моря в направлении города.
В Одессе слышны взрывы. Воздушные силы сообщают о движении беспилотников, пишет УНН со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова.
В городе слышны взрывы, оставайтесь в укрытиях
В Воздушных силах сообщили о вражеских БПлА из акватории Черного моря в направлении города.
Напомним
В среду, 19 февраля, российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по городу Купянск Харьковской области.