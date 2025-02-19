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«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
16:22 • 66651 просмотра

«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

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Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
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Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация

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19 февраля, 11:19 • 141725 просмотра

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"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ
19 февраля, 10:06 • 151017 просмотра

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ

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Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура
19 февраля, 09:20 • 144446 просмотра

Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура

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Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв - мэр

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В Одессе слышны взрывы, мэр призывает жителей оставаться в укрытиях. Воздушные силы сообщают о движении вражеских беспилотников из акватории Черного моря в направлении города.

В Одессе слышны взрывы. Воздушные силы сообщают о движении беспилотников, пишет УНН со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова.

В городе слышны взрывы, оставайтесь в укрытиях 

- написал Труханов.

В Воздушных силах сообщили о вражеских БПлА из акватории Черного моря в направлении города.

Напомним

В среду, 19 февраля, российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по городу Купянск Харьковской области.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
odessaОдесса
kharkivХарьков

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