В Одесі на тлі повітряної тривоги пролунав вибух - мер
Київ • УНН
В Одесі чутно вибухи, мер закликає жителів залишатися в укриттях. Повітряні сили повідомляють про рух ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку міста.
В Одесі чутно вибухи. Повітряні сили повідомляють про рух безпілотників, пише УНН з посиланням на мера міста Геннадія Труханова.
В місті чутно вибухи, лишайтеся в укриттях
У Повітряних силах повідомили про ворожі БПлА з акваторії Чорного моря в напрямку міста.
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У середу, 19 лютого, російські окупанти нанесли удар керованою авіабомбою по місту Купʼянськ Харківської області.