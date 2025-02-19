В Одесі на тлі повітряної тривоги пролунав вибух - мер

В Одесі чутно вибухи. Повітряні сили повідомляють про рух безпілотників, пише УНН з посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

В місті чутно вибухи, лишайтеся в укриттях - написав Труханов.

У Повітряних силах повідомили про ворожі БПлА з акваторії Чорного моря в напрямку міста.

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У середу, 19 лютого, російські окупанти нанесли удар керованою авіабомбою по місту Купʼянськ Харківської області.