Авіаудар росіян по Купʼянську: щонайменше одна людина загинула

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15 березня, 19:03 • 118741 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177179 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143984 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135965 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115796 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107156 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102651 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139116 перегляди

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Київ • УНН

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Окупанти атакували житловий сектор Куп'янська керованою авіабомбою близько 15:40. Рятувальники деблокують тіло 59-річного чоловіка з-під завалів будинку.

У середу, 19 лютого, російські окупанти нанесли удар керованою авіабомбою по місту Купʼянськ Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, удар стався близько 15:40. Під приціл ворога потрапив житловий сектор.

Під завалами будинку рятувальники деблоковують тіло 59-річного чоловіка. На місці працюють усі екстрені служби 

- написав Синєгубов.

Нагадаємо

Російські війська завдали 6 авіаударів по житловій забудові Костянтинівки у Донецькій області, використавши ФАБ-250, поранено 6 мирних жителів, пошкоджено 38 будинків, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі у середу. 

Загалом від початку доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку.

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
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