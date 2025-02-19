Авіаудар росіян по Купʼянську: щонайменше одна людина загинула

У середу, 19 лютого, російські окупанти нанесли удар керованою авіабомбою по місту Купʼянськ Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

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За його словами, удар стався близько 15:40. Під приціл ворога потрапив житловий сектор.

Під завалами будинку рятувальники деблоковують тіло 59-річного чоловіка. На місці працюють усі екстрені служби - написав Синєгубов.

Нагадаємо

Російські війська завдали 6 авіаударів по житловій забудові Костянтинівки у Донецькій області, використавши ФАБ-250, поранено 6 мирних жителів, пошкоджено 38 будинків, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі у середу.

Загалом від початку доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку.