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15 березня, 19:03 • 118403 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176463 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143765 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135762 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115650 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107098 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102617 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 138946 перегляди

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77 бойових зіткнень на фронті: висока активність ворога зберігається на Покровському напрямку

77 бойових зіткнень на фронті: висока активність ворога зберігається на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 25487 перегляди

На фронті відбулося 77 бойових зіткнень, найвища активність зберігається на Покровському напрямку з 18 зіткненнями. Ворог завдав авіаударів та продовжує атакувати на різних напрямках.

Від початку доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Харківському напрямку противник чотири рази намагався атакувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Вовчанськ, до того ж завдав авіаудару в районі населеного пункту Чорноглазівка.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня один раз намагався просунутися до наших позицій в районі Петропавлівки, атаку успішно відбито.

На Лиманському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу Невського, Ямполівки, Колодязів та Григорівки. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку ворог атакує в районі Верхньокам’янського, триває бій.

На Краматорському напрямку противник три рази атакував в районах Часового Яру та Іванівського, наразі тривають два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку загарбники вісім разів атакували в районах Озарянівки, Торецька та Леонідівки. Наші захисники відбили всі атаки. Авіаудару зазнала Костянтинівка.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Вісімнадцять разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли, чотири боєзіткнення тривають дотепер. Ворожі КАБи вдарили по Мирнограду та Покровську.

На Новопавлівському напрямку агресор 13 разів атакував в районах Костянтинополя, Роздольного, Нового Комара та Привільного, на даний час тривають шість боєзіткнень.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав ударів некерованими ракетами по Новодарівці та Гуляйполю.

Вісім разів окупанти намагались йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Малих Щербаків, Новоандріївки та Степового на Оріхівському напрямку. Два боєзіткнення тривають дотепер, також ворог завдав удару по Кам’янському некерованими авіаційними ракетами.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбивають три атаки загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 12 боєзіткнень. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинувши 11 керованих бомб по населених пунктах та позиціям Сил оборони, крім того, здійснив 296 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

Близько третини боїв - на одному напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій19.02.25, 08:29 • 28763 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
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